BIST 2.796
DOLAR 17,96
EURO 18,38
ALTIN 1.036,67
HABER /  DÜNYA

Eski sevgilisinin üzerine benzin döküp yaktığı karnaval kraliçesi öldü

Eski sevgilisinin üzerine benzin döküp yaktığı karnaval kraliçesi öldü

KOLOMBİYA'da 2019'da katıldığı karnavalda güzelliği ile jüriyi kendine hayran bırakan Yuliana Estacio isimli genç kadın, eski erkek arkadaşı tarafından üzerine benzin dökülerek yakıldı. Talihsiz kadın aldığı derin yanıklardan dolayı yaşamını yitirdi

Abone ol

21 yaşındaki Evis Yuliana Estacio Cortes, Kolombiya'nın Barbacoas köyünde korkunç bir saldırıya maruz kaldı. Eski sevgilisi tarafından üzerine benzin dökülerek ateşe verilen genç kadın, hastaneye kaldırıldı.

Korkunç saldırının ardından ikinci ve üçüncü derece yanıklar yaşayan ve hızla yakındaki bir kliniğe kaldırılan Cortes, tedavisi yeterli olmayınca Pasto'daki Üniversite Hastanesine nakledildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen genç kadın, ne yazık ki 2 Ağustos Salı günü öğle saatlerinde öldü.

Benzin döküp ateşe vermiş

Yerel medya saldırganla isminin Brayan olduğunu bildirdi. Yuliana'nın arkadaşları ve ailesi ise, çiftin fırtınalı bir ilişkisi olduğunu aktardı. Yakın arkadaşı Rosita Quintero "Öğrenebildiğimiz tek şey, öğleden sonra erkek arkadaşıyla tartıştığı. Nedenini bilmiyoruz ama ona defalarca vurduğunu ve sonunda benzin attığını öğrendik. Sonra da onu ateşe vermiş.'' diye açıkladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Okulların açılmasına kaç gün kaldı MEB okullar eylül kaçında açılacak?
Okulların açılmasına kaç gün kaldı MEB okullar eylül kaçında açılacak?
102 yaşındaki Cemile ninenin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi
102 yaşındaki Cemile ninenin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad görüşmesi iddiasına dair Kremlin'den açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad görüşmesi iddiasına dair Kremlin'den açıklama
Nihat Doğan'ın evlendiği Arzu kimdir, kaç yaşında? Nihat Doğan kiminle evlendi?
Nihat Doğan'ın evlendiği Arzu kimdir, kaç yaşında? Nihat Doğan kiminle evlendi?
Halkbank emekli promosyonu 2022 ne kadar veriyor, nasıl yapılır?
Halkbank emekli promosyonu 2022 ne kadar veriyor, nasıl yapılır?
Gizli kamera her şeyi ele verdi! Kadının kocası için yaptığı korkunç plan
Gizli kamera her şeyi ele verdi! Kadının kocası için yaptığı korkunç plan
Vakıfbank emekli promosyonu 2022 ne kadar veriyor, nasıl yapılır?
Vakıfbank emekli promosyonu 2022 ne kadar veriyor, nasıl yapılır?
'Atatürk yok Ali yok...' Halk TV'nin provokasyon kokan haberi görüntülerle yalanlandı
'Atatürk yok Ali yok...' Halk TV'nin provokasyon kokan haberi görüntülerle yalanlandı
Fiyat İstikrar Komitesi Bakan Nebati başkanlığında bugün toplanıyor
Fiyat İstikrar Komitesi Bakan Nebati başkanlığında bugün toplanıyor
Anasınıfı uyum günleri ne zaman başlayacak, 2022 kaç gün sürecek?
Anasınıfı uyum günleri ne zaman başlayacak, 2022 kaç gün sürecek?