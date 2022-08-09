Eski sevgilisinin üzerine benzin döküp yaktığı karnaval kraliçesi öldü

KOLOMBİYA'da 2019'da katıldığı karnavalda güzelliği ile jüriyi kendine hayran bırakan Yuliana Estacio isimli genç kadın, eski erkek arkadaşı tarafından üzerine benzin dökülerek yakıldı. Talihsiz kadın aldığı derin yanıklardan dolayı yaşamını yitirdi

Abone ol

21 yaşındaki Evis Yuliana Estacio Cortes, Kolombiya'nın Barbacoas köyünde korkunç bir saldırıya maruz kaldı. Eski sevgilisi tarafından üzerine benzin dökülerek ateşe verilen genç kadın, hastaneye kaldırıldı.

Korkunç saldırının ardından ikinci ve üçüncü derece yanıklar yaşayan ve hızla yakındaki bir kliniğe kaldırılan Cortes, tedavisi yeterli olmayınca Pasto'daki Üniversite Hastanesine nakledildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen genç kadın, ne yazık ki 2 Ağustos Salı günü öğle saatlerinde öldü.

Benzin döküp ateşe vermiş

Yerel medya saldırganla isminin Brayan olduğunu bildirdi. Yuliana'nın arkadaşları ve ailesi ise, çiftin fırtınalı bir ilişkisi olduğunu aktardı. Yakın arkadaşı Rosita Quintero "Öğrenebildiğimiz tek şey, öğleden sonra erkek arkadaşıyla tartıştığı. Nedenini bilmiyoruz ama ona defalarca vurduğunu ve sonunda benzin attığını öğrendik. Sonra da onu ateşe vermiş.'' diye açıkladı.