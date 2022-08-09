Esra Erol'la ne zaman başlayacak ATV 2022 Esra Erol'la yeni sezon tarihi

ATV'nin en çok seyredilen programlarından biri olan Esra Erol'la ne zaman başlayacak sorusu seyircisinin gündeminde. 2015 yılından beri ATV'de hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'la yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu, Esra Erol'la ne zaman başlayacak?

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Esra Erol'da programının ne zaman başlayacağı sevenleri tarafından merak ediliyor. Hafta içi her gün ATV ekranlarına gelen ve ilgiyle takip edilen program 24 Haziran'da sezon finalini yapmıştı. Peki, Esra Erol'da ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte haberimizin detayları...

Esra Erol'da programı 31 Ağustos 2015 tarihinden itibaren hafta içi her gün ATV'de yayınlanıyor. İlgiyle takip edilen Esra Erol' da programının yeni sezon tarihi ile ilgili araştırmalar iyice arttı. 24 Haziran'da sezon finali yapan programın dönüş tarihine ilişkin son durumu derledik. İşte ayrıntılar...

Esra Erol'la ne zaman başlayacak: Esra Erol'un yeni sezonu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan programın Eylül ayında yeni sezonuyla ekranlara gelmesi bekleniyor.