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Yozgat'ta gelinliği ile gittiği yerde görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yozgat'ta gelinliği ile gittiği yerde görenler şaşkınlığını gizleyemedi

YOZGAT'ta öğretmen adayı Emine Bulut, düğünüyle aynı güne denk gelen mülakat sınavına gelinliğiyle girdi.

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Sarıkaya ilçesinde gerçekleştirilen düğünlerini yarıda bırakıp öğretmenlik mülakatı için eşi Sezer Bulut ile Yozgat Ölçme Değerlendirme Merkezi'ne gelen okul öncesi öğretmenliği mezunu Emine Bulut, gelinliği ile sınava girdi.

Sınav merkezinde görenler şaşırdı
Gelinliği ile sınav merkezine gelen öğretmen adayını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kapıda gelini bekleyen damat Sezer Bulut, sınav sonrası gelin Emine Bulut ile düğünün yolunu tuttu.

"İnşallah gelinlik uğurlu olur atanırım"
Sınava gelinliği ile gelen öğretmen adayı Emine Bulut, “Okul öncesi öğretmeniyim. Mülakat bugüne denk geldi, düğün günümüze. Düğünümüzü yarıda bırakıp geldik. Mülakat çok güzel geçti, çok güler yüzlülerdi. Komisyon olsun burada çalışanlar olsun çok yardımcı oldular. İnşallah atanmayı bekliyorum. Çok şaşırdılar, benimle fotoğraf çekindiler. Çok güzel anı oldu benim için. İnşallah gelinlik uğurlu olur atanırım, mesleğime başlarım. Mesleğime başlamayı çok istiyorum” dedi.

"Düğünümüzü bırakıp geldik"
Damat Sezer Bulut ise, “Düğünümüz vardı, düğünümüzü bırakıp geldik. Mutluyuz, inşallah atanır. Heyecanlıyız da çifte mutluluk olacak bizim için. Şu an işimiz bitti, mülakattan çıktık. Düğünde akrabalar bizi bekliyorlar. Oraya gidip düğünümüzü de bitireceğiz” şeklinde konuştu.

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