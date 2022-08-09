Hindistan'ın roketi uyduları yanlış yörüngeye yerleştirince uydular imha oldu

HİNDİSTAN yeni roketiyle alçak Dünya yörüngesine iki uydu fırlattı. Ancak roketin uyduları yanlış yörüngeye yerleştirmesinden dolayı iki uydu Dünya atmosferine girerek yandı.

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Hindistan'ın yeni roketi ilk kez 6 Ağustos Cumartesi gecesi fırlatıldı, ancak bir sensör sorunu nedeniyle iki uydu istenilen yörüngeye yerleştirilemedi.

112 fit yüksekliğindeki (34 metre) Küçük Uydu Fırlatma Aracı (SSLV), Cumartesi günü Hindistan'ın güneydoğu kıyısındaki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Hindistan' yeni roketini ilk kez kullanıyordu.

Görev başarısız oldu

Haber7'nin haberine göre; Roketin katı yakıtlı üç aşaması beklendiği gibi çalıştı. Ancak dördüncü ve son aşaması olan sıvı yakıtlı bir "hız düzeltme modülünde" (VTM) arıza meydana geldi Hindistan Uzay Araştırmaları Örgütü (ISRO) yetkilileri roketten veri alamadıklarını bildirdi. Kalkıştan sadece beş saat sonra ise ISRO, görevin başarısız olduğunu duyurdu.

ISRO Başkanı S. Somanath, fırlatmadan sonra yaptığı bir açıklamada "Başlangıçta roketin performansı çok iyiydi. Ancak sonuçta iki uydu yanlış yörüngede bırakıldı. Uydular dairesel bir yörünge yerine eliptik bir yörüngeye yerleştirildi" dedi.

Roket uyduları Dünya'nın 221 mil (356 kilometre) üzerinde dairesel bir yörüngeye yerleştirmek yerine, 221 mil ile 47 mil (76 km) arasında değişen bir yörüngeye bıraktı. Bu yörüngede ise uydular Dünya atmosferine girdi ve yanarak imha oldu.

ISRO yetkilileri, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada zamanında kurtarma eylemine geçilememesiyle ilgili olarak nedeni bilinmeyen bir sensör arızasını sorumlu tuttu. Ekip şimdi sorunu tespit etmek çalışmalarını sürdürüyor.