Avrupa Yakası'nın Yaprak'ıydı! Hale Caneroğlu'nun son halini görenler tanıyamıyor

2004 yılında ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan yıllar geçmesine rağmen Türkiye'nin sevilen dizilerinden olan Avrupa Yakası oyuncularının değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Dizide Yaprak karakterine hayat veren, turuncu saçlarıyla bir dönem dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Hale Caneroğlu'nun son hali görenleri şok etti