Avrupa Yakası'nın Yaprak'ıydı! Hale Caneroğlu'nun son halini görenler tanıyamıyor
Bir döneme damga vuran komedi dizisi Avrupa Yakası'nda Yaprak karakterini canlandıran ve hafızalara kazınan ünlü oyuncu Hale Caneroğlu son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu.
2004 yılında ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan yıllar geçmesine rağmen Türkiye'nin sevilen dizilerinden olan Avrupa Yakası oyuncularının değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Dizide Yaprak karakterine hayat veren, turuncu saçlarıyla bir dönem dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Hale Caneroğlu'nun son hali görenleri şok etti
Başrollerini Gülse Birsel, Ata Demirer, Engin Günaydın, Hümeyra ve Gazanfer Özcan'ın üstlendiği Avrupa Yakası dizisi, yayınlandığı dönem izleyiciyi ekrana kilitliyordu.
Dizinin yönetmenliğini Hakan Algül, senaristliğini ise Gülse Birsel üstleniyordu. Avrupa Yakası'nda hayat verdiği 'Yaprak' karakteriyle akıllara kazınan Hale Caneroğlu, son haliyle şaşırttı.
Kasabanının İncisi dizisi ile Televizyon dünyasına adım atan ünlü oyuncu Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Yaprak rolüyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.