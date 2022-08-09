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Kartal Cemevi Başkanı'na saldırıda 4 kişi tutuklandı

Kartal Cemevi Başkanı'na saldırıda 4 kişi tutuklandı

Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

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Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'ın, Orhantepe Mahallesi'nde 5 Ağustos'ta akşam saatlerinde evinin önünde motosikletli iki kişi tarafından saldırıya uğradı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıtaş'ın yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin çok kapsamlı inceleme yürüttü.

Yapılan çalışmalarda, Alevi Derneği Kurulu üyesi Naki D. (48) ile mağdur Selami Sarıtaş arasında kişisel husumet bulunduğu, Naki D'nin, Sarıtaş'ın itibarının zedelenmesi için yardım istediği Murat D'nin (41) durumu Muhittin F'ye (32) söylediği, bu kişinin durumu aktardığı Serkan G'nin (36) Ahmet Y. (30) ile saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

9 kişi gözaltına alındı
Araştırmanın devamında, Naki D, Murat D, Muhittin F, Serkan G. ve Ahmet Y'nin yanı sıra konuyla ilişkisi olduğu belirlenen 4 şüphelinin daha kimliğini belirleyen polis, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aramalarda pompalı tüfek bulundu
Ayrıca, 15 ikamet ve bir iş yerinde yapılan aramalarda pompalı tüfek ile olayda kullanıldığı belirlenen motosiklet ele geçirildi.

Zanlıların sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

4 kişi tutuklandı
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 5 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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