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Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu! Kerem Aktürkoğlu için ciddi bütçe ayırdılar

Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu! Kerem Aktürkoğlu için ciddi bütçe ayırdılar

Fransız basını, Nice kulübünün Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu için transfer teklifi yapacağını duyurdu.

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Galatasaray'ın başarılı ismi Kerem Aktürkoğlu, hareketli bir transfer dönemi geçiren Nice'in gündemine geldi.

Fransız basınının haberine göre, Favre'nin bir kenar ve iki hücum oyuncusu istediğini yazdı. Bu sezon transfere 33 milyon euro harcayan Nice'in Kerem için de ciddi bir bütçe ayırdığı bildirildi.

23 yaşındaki yıldız oyuncu, geçen sezon sarı kırmızılı forma altında 51 karşılaşmada görev almıştı. Kerem, 51 maçta 13 gol attı. Ayrıca 12 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.

Güncel piyasa değeri, 16.5 milyon Euro olan 1.73 boyundaki futbolcunun, Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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