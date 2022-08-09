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Konya'da fabrika yangını söndürüldü! Konya-Ankara yolu trafiğe yeniden açıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

KONYA'da Organize Sanayi Bölgesinde bir boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. Öte yandan yangın nedeniyle kapatılan Konya-Ankara kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

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Selçuklu ilçesinde 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki boya fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çevredekiler, polis ve itfaiyeye bilgi verdi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti.

Yangın, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ait 3 araç, 32 itfaiye aracı ve 17 su tankerinin müdahalesiyle yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangının ardından, tedbir amaçlı trafiğe kapatılan Konya-Ankara kara yolu açıldı.

Dumandan etkilenen 6 işçiden 5'i hastaneye kaldırıldı, 1'i ise ayakta tedavi edildi.

Bu sırada yangını duyan işçilerin aileleri de fabrika önünde yoğunluk oluşturdu.

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