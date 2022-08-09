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Maymun çiçeği virüsü yayılıyor: Almanya'da 4 yaşındaki çocuğa bulaştı

Maymun çiçeği virüsü yayılıyor: Almanya'da 4 yaşındaki çocuğa bulaştı

Robert Koch Enstitüsü (RKI), Almanya'da 4 yaşındaki bir çocukta maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini duyurdu.

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Dünyada hızla artan maymun çiçeği virüsü Almanya'da çocuklara da sıçradı. Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, Pforzheim kentinde enfekte olan 2 yetişkin ile yaşayan 4 yaşındaki bir kız çocuğunda maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi. Semptom taşımadığı açıklanan çocuktan, hastalığın tanısı için PCR testi alındı. Çocuğun evde yaşayanlar dışında kimseyle temas etmediği belirtildi.

Güncel vaka sayısı açıklandı
İlk maymun çiçeği virüsüne geçtiğimiz 3 ay içerisinde rastlanan Almanya'da, RKI tarafından toplam vaka sayısının 2 bin 916 olduğu açıklandı. Ülkedeki vakaların sadece 7'sini kadınların oluşturuyor. RKI ayrıca, "Elimizdeki mevcut bilgilere göre, patojenin bulaşması için yakın temas gerekli. Enfekte kişilerin çoğu, hastalığı ağır şekilde geçirmiyor" dedi. RKI geçtiğimiz haftalarda yaşları 15 ve 17 olan 2 gençte de maymun çiçeği virüsüne rastlandığını duyurmuştu.

ABD'de 5 çocukta tespit edilmişti
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), 23 Temmuz’da maymun çiçeği virüsü nedeniyle Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmesinin ardından, ABD’de 4 Ağustos'ta maymun çiçeği virüsü salgını nedeniyle halk sağlığı acil durumu ilan etmişti. Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği vakalarının çok azını çocukların oluşturduğunu açıklamış, ABD’de ise şu ana kadar 5 çocukta virüs tespit edilmişti.

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