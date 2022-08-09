Konya'da muhteşem açılış: 5.İslami Dayanışma Oyunları başladı

Türkiye'nin ev sahipliğinde 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla görsel şölen eşliğinde gerçekleşti. Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu, tarafından 2021 yılında yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen 5. İslami Dayanışma Oyunları, Türkiye'nin ev sahipliğinde başladı.

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Türkiye'nin ev sahipliğinde 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşiyor. Mersin'deki Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlama törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde helikopterle Konya'ya geldi.

Liderler, açılış serenomisine katıldı

Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen açılış seremonisine Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman, Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Başkanı ve Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal, Kuveyt Enformasyon, Kültür ve Gençlik Bakanı Abdulrahman Al Mutairi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile diğer katılımcı ülkelerin temsilcileri ve büyükelçileri ile spor severler katıldı.

Görsel şölen sunuldu

Seremonimi de dansçılar '5'inci İslami Dayanışma Oyunları' logosunun koreografisini sergileyecek.

Oyunlara özel, lale biçiminde tasarlanmış olan logo aynı zamanda 21 sayısını içinde barındırıyor ve bu oyunların asıl yapılması gereken yıl olan 2021'i simgeliyor. Logo aynı zamanda Arapça 'kardeş' anlamına gelen kelime yer alıyor.

Türkiye'nin Kültürel zenginlikleri tanıtıldı

Törende Efes'ten Zeugma'ya, Göbeklitepe'den Ayasofya'ya Türkiye coğrafyasında buluşan kültürel zenginliklerin tanıtıldığı video yayınladı. Ardından milli marş eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi.

Organizasyona katılan gönüllüler ile oyunlara katılan ülkelerin sporcuları geçit töreni düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami dayanışma oyunları'nı başlattı

Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda, İslami Dayanışma Spor Federasyonu ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, töreni, protokol tribününde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz Bin Türki Al Faysal Al Suud ile izledi.

Saha zemininde sergilenen Türkiye'nin güzellikleri ile Türk bayrağı koreografilerini izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 56 ülke takımlarının geçit törenini de takip etti.

Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcuların geçit törenini ayakta izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz Bin Türki Al Faysal Al Suud'un hitabının ardından oyunları başlattı.

Besmele ile konuşmasına başlayan Erdoğan, "5. İslami Dayanışma Oyunları spor faaliyetlerini başlatıyorum. Tüm emeği geçenleri şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

5. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türk sporcular günü 18 madalyayla tamamladı.

Oyunların resmi açılışının yapılacağı günde Türk sporcular, para yüzme, atletizm, tekvando ve boccede madalya mücadelesi verdi. Ayrıca voleybol, hentbol ve masa tenisinde de müsabakalar yapıldı.

Milli sporcular 5 altın, 7 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 18 madalya elde etti. Böylece Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 16 altın, 14 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 40'a yükseldi. Türkiye, madalya sıralamasında da liderliğini sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılan devlet ve hükümet başkanları onuruna yemek verdi

Selçuklu Kongre Merkezi'ne geçen Erdoğan, İslami Dayanışma Spor Federasyonu ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni için kentte bulunan devlet ve hükümet başkanları ve diğer yetkililerle akşam yemeğinde buluştu.

Yemeğe, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, Suudi Arabistan Spor Bakanı ve İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz Bin Türki Al Faysal Al Suud, Katar Olimpiyat Komitesi Başkanı Şeyh Joaan bin Hamad Al Sani, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Türk Yıldızların'dan görsel şölen

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni öncesi Türk Yıldızlarının yaptığı gösteri, gökyüzünde beliren Ay ile güzel görüntü oluşturdu.