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5. İslami Dayanışma Oyunları başladı! Açılış törenine damga vuran görüntüler

5. İslami Dayanışma Oyunları başladı! Açılış törenine damga vuran görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı.

5. İslami Dayanışma Oyunları başladı! Açılış törenine damga vuran görüntüler

Türkiye'nin ev sahipliğinde 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla görsel şölen eşliğinde gerçekleşti. Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu, tarafından 2021 yılında yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen 5. İslami Dayanışma Oyunları, Türkiye'nin ev sahipliğinde başladı.

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5. İslami Dayanışma Oyunları başladı! Açılış törenine damga vuran görüntüler

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreninde ışık ve dans gösterileri yapıldı.

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5. İslami Dayanışma Oyunları başladı! Açılış törenine damga vuran görüntüler
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5. İslami Dayanışma Oyunları başladı! Açılış törenine damga vuran görüntüler
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