MSB duyurdu! Pençe-Kilit'ten acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan İs.Uzm.Onb. Mustafa Demir'in şehit olduğu açıklandı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 06 Ağustos 2022 tarihinde arama tarama faaliyeti sırasında meydana gelen EYP patlaması sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam eden kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Onb. Mustafa Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 09 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur" denildi.