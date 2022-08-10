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Davutoğlu'ndan flaş 6'lı masa açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu adaylık talep etti mi?

Davutoğlu'ndan flaş 6'lı masa açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu adaylık talep etti mi?

Katıldığı canlı yayında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP liderinin 6'lı masada, "Aday olmak istiyorum" diye bir çıkış yapmadığını belirterek, "Kendisinin bize söylediği bir şey yok, konuşulmadı" ifadelerini kullandı.

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Katıldığı canlı yayında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP liderinin 6'lı masada, "Aday olmak istiyorum" diye bir çıkış yapmadığını belirterek, "Kendisinin bize söylediği bir şey yok, konuşulmadı" ifadelerini kullandı.

"Bize söylediği bir şey yok"
Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebiyle kendilerine gelmediğini belirten Davutoğlu, "Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili kendisinin bize söylediği bir şey yok, konuşulmadı. Bizim konuşmalarımızı dinlerseniz, hepimizin kendi partimizin iddiasına güvendiğini görürsünüz. İddialı konuşmak ayrı şey, Cumhurbaşkanı adayı olmak ayrı şey. Hepimizle ilgili bu konuşuluyor" dedi.

"Bana da adaylıkla ilgili mesajlar geliyor"
Kendisine de aday olması yönünde mesajlar geldiğini aktaran Davutoğlu, "Bana da mesajlar geliyor adaylıkla ilgili ama günü geldiğinde konuşulur her şey. Şunu belirtmek isterim tabi, Erdoğan'ın o gücünü kullanacak kimseyi seçmeyeceğiz. Bir kişi gelecek ve herkesi kurtaracak diye bir şey yok. Bu milleti hep beraber kurtaracağız ve tek bir kişiye öyle bir güç vermeyeceğiz. Geçiş sürecinde de aşırı bir güç kullanımı felaket getirir. Şu anda Cumhurbaşkanı kararnamesi var mesela, öyle değil, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gibi bir şey yapılabilir. Örneğin başbakanlık döneminde olduğu gibi, tüm üyeler imzalayacak, 6 liderin imzası olacak" ifadelerini kullandı.

"Altılı masadan ortak aday çıkmazsa iyi olmaz"
Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Altılı masadan ortak aday çıkmazsa bunun iktidarın işine geleceğine ve ittifakın toplumdaki algısına belki zarar vereceğine katılıyorum. Ama biz bu masa için çok uğraştık ve ortak aday çıkmazsa da dağılmayız. Dağılmasını da ben hiç istemem."

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