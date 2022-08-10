Ekrem İmamoğlu Nagehan Alçı'ya röportaj verdi ortalık karıştı: Aday gösterilmemeli

Karadeniz turuna davet ettiği yazar Nagehan Alçı'yı davet ederek CHP'de bazı kesimlerin tepkisini üzerine çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Nagehan Alçı’ya röportaj vermesi tartışma konusu oldu.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz aylarda düzenlediği Doğu Karadeniz gezisinde, otobüste yer aldığı için tepki çeken Nagehan Alçı’ya röportaj verdi.

Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü, Ekrem İmamoğlu dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin icraatları üzerine AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti İBB Grup Başkanvekili, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu tarafından AKP İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıya katıldığını belirten Alçı, konuşulan iddiaları ve İmamoğlu yönetimine yöneltilen soruları ve suçlamaları aktardı.

Ekrem İmamoğlu’ndan aldığı cevapları da köşesinden okurlarıyla paylaşan Habertürk yazarı, “Ekrem Bey’in hiçbir itham ve sorudan kaçmayarak rakamlarla bu sorulara cevap vermesinin takdir edilmesi gerektiği kanaatindeyim” dedi ve ekledi: “Sayın İmamoğlu’nun yanıtlarına Sayın Göksu ya da Sayın Kabaktepe’nin bir itirazı varsa “onlar için de köşemin her zaman açık olduğunu hatırlatmak isterim.”

"Vız gelir tırıs gider"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz aylarda bir Karadeniz turu düzenlemiş ve yanında bazı gazetecileri de götürmüştü. İmamoğlu’nun organizasyonunda gazeteci Nagehan Alçı’nın yer alması sert tepkilere neden olmuştu.

CHP’ye oy veren birçok sanatçı tarafından eleştiri bombardımanına tutulan İmamoğlu, konuşma esnasında parmağını sallayarak, kendisini eleştirenlere, “Akıllı olmaya davet ediyorum. Vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil” demişti.

Say'dan İmamoğlu'na tepki

Ekrem İmamoğlu aylar sonra yine o gazetecilerden Nagehan Alçı’ya röportaj verince piyanist Fazıl Say tarafından eleştiri bombardımanına tutuldu.

Twitter hesabından İmamoğlu’nu hedef alan Say, “Aday filan asla göstermemeli. CHP, alay mı ediliyor bizlerle?” dedi.

"Keyifli bir röportaj oldu" ifadesi çıldırttı

"Evleri basılanlar? Hasta yatağından alınanlar? Bu ülkeyi savunan bizler çok mu keyif aldık mahkemelerde filan sürünürken?" diye soran Say, Alçı'nın "Keyifli bir röportaj oldu" ifadesine gönderme yaptı.

CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu paylaşımlarını etiketleyen Say’ın açıklamaları şu şekilde:

“Ya Nagehan ve eşinin mağdur ettiği Atatürkçüler, demokratlar, çağdaş insanlar ne olacak? Evleri basılanlar? Hasta yatağından alınanlar? Bu ülkeyi savunan bizler çok mu keyif aldık mahkemelerde filan sürünürken? Bu yüzden pişmanım hayal kırıklığım büyük. Sadece ben değil. Çoğumuz.”

Paylaşımının devamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen Say, “Kimin üstüne yürümek bu? Onu avucunda taşıyan, koruyan, İstanbul’u kazanmasında en büyük desteği veren kitlelere de kurumlara da partilere de resmen saygısızlık bu.” ifadelerini kullandı.