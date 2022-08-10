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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kırmızı et için de talimat! Sıra ona geldi süre de uzayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kırmızı et için de talimat! Sıra ona geldi süre de uzayacak

Et ve Süt Kurumu'nun kuzu eti için yaptığı indirimden sonra sıra dana etinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MYK'da Tarım kredi kooperatifleri için de kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek fiyatları düşürün talimatı verdi. Erdoğan'ın kırmızı et indiriminde dana etinin de kapsama alınması talimatı verdi.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, tarımda sayısı 65’i bulan teşvik paketinin sadeleştirileceğini belirtirken, Et ve Süt Kurumu (ESK) mağazalarında küçükbaş hayvan etinde başlatılan yüzde 25’lik indirimin süresinin uzayacağını bildirdi.

Kirişçi, “Hayvancılıkla uğraşan insanların teşvik kalemleri artacak. İnsanlara ‘hayvancılıkla uğraşın, yapın, yetiştirin, ekin, biçin’ denilecek” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan MKYK'da bir sunum yapan Bakan Kirişci, Türkiye’nin tarımsal üretim alanında dünyada 31'inci, tarımsal hasılada da dünyada ilk 10'da olduğunu belirtti.

Hayvancılığa 108 milyar TL destek
2002 yılında 37 milyar TL olan tarımsal hasılanın, 10 kat artırılarak 2021 yılında 407 milyar liraya çıkarıldığını vurgulayan Vahit Kirişci’nin sunumunda, son 19 yılda cari fiyatlarla 464 milyar lira destek ödemesi yapıldığı anlatıldı.

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında bu yılın başından itibaren 81 ilde bin 275 projeye, proje başına 100 bin liraya kadar destek verildiği belirtildi. Son 19 yılda 108 milyar lira hayvancılık desteği verildiği kaydedildi. Tarım arazileri ve meraların korunması kapsamında alanı 9,2 milyon hektar olan 429 ova büyük ova kapsamına alındığı kaydedildi. Sunumda sahipsiz hayvanlarla ilgili uygulamadaki aksaklıklar anlatılarak, “Sahipsiz hayvan popülasyonunun doğurganlık hızı, atılan adımların hızından yüksektir” tespiti yapıldı. Aksaklıkların düzeltilmesi için çalışmaların yapıldığı belirtildi.

Dana etine de indirim geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin kar amaçlı kurulmadığının altını çizerek, "Fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin" dedi. Ayrıca Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye dana eti için de indirim yapılması talimatını verdi.

Erdoğan, vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceğini vurgularken, bunun için Tarım Kredi Kooperatiflerinin fiyatlarını düşürmesini istedi. Özellikle kuzu etinde yapılan yüzde 25'lik indirimin dana eti için de yapılması gerektiğini ifade eden Erdoğan, Tarım ve Orman Bakan Vahit Kirişçi'ye, "Tarım kredi kooperatifleri kar amaçlı kurulmadı, fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin" dedi.

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