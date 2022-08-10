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Mesut Özil yeni takımıyla çıktığı ilk maçta takımı 7 gol yedi

Mesut Özil yeni takımıyla çıktığı ilk maçta takımı 7 gol yedi

Başakşehir'e imza atan Mesut Özil, yeni takımında ilk maçına çıktı. Rezerv Lig maçına kondisyon kazanmak için çıkarılan yıldız oyuncu 45 dakika boyunca sahada kaldı. Kasımpaşa ile karşılaşan Başakşehir sahadan 7-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

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Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olarak büyük bir sürprize imza atan Mesut Özil, kondisyon kazanmak için büyük çaba gösteriyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki İstanbul ekibiyle rezerv lig maçına çıkan Mesut Özil büyük bir şok yaşadı.

Başakşehir'in Kasımpaşa ile karşılaştığı Rezerv Lig maçında ilginç bir skor ortaya çıktı. Mesut Özil'in de 45 dakika sahada kaldığı mücadele Kasımpaşa'nın 7-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Başakşehir'in sahadan farklı mağlup ayrılması büyük eleştiri topladı. Kasımpaşa'da golleri atan isimler Ali Sühan Demirel (4), Oğuzhan Efe Yılmaz, Yasin Eratilla ve Yusuf İnci oldu. Başakşehir'in tek golü Muhammet Arslantaş'tan geldi.

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