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Motorine zam! Dün gece yarısı 1 lira indirim yapılan motorine bu gece zam geldi!

Motorine zam! Dün gece yarısı 1 lira indirim yapılan motorine bu gece zam geldi!

Brent petroldeki dalgalanma sürerken dün gece yarısı 1 lira indirim yapılan motorine bu gece yarısı zam geldi. İşte 10 Ağustos 2022 indirimli akaryakıt fiyatları ve 11 Ağustos zamlı motorin fiyatları...

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 11 Ağustos 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Dün gece 1 liralık indirim gelmişti!
10 Ağustos çarşamba (dün) gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1 liralık indirim meydana geldi. İndirim pompa satış fiyatlarına yansıdı. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre motorine gelen indirimden sonra; İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.34 liraya düştü. Benzinin litresi ise ortalama 20.03 TL'den satılıyor.

Bu gece yarısı da zam geldi!
Akaryakıt sektörü kaynaklarının paylaştığı bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 82 kuruş zam geldi. Benzinde ise bugün fiyat değişimi olmayacak.

Zamdan sonra fiyatlar ne olacak?
Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 23,15 TL’ye, Ankara'da 23,26 TL’ye, İzmir'de 23,28 TL'ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,04 TL, Ankara'da 20,19 TL, İzmir'de 20,17 TL seviyesinde bulunuyor. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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