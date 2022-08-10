Güray Yüksel kimdir, aslen nereli, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel kaç yaşında?

Türkiye'nin en genç belediye başkanlarından biri olan Güray Yüksel, 2019 yılında Çanakkale'nin Ezine ilçesi belediye başkanı olarak seçildi, hizmet aşkıyla görevine başladı. Kısa sürede Ezine'ye birçok yenilik katan Güray Yüksel'in hayatı da merak konusu oldu. Peki kimdir Güray Yüksel, aslen nereli, kaç yaşında tanıyalım...

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2019 yerel seçimlerinde oyların büyük bir çoğunluğu alarak Çanakkale'nin Ezine ilçesine belediye başkanı olan Güray Yüksel görevinin başına geçer geçmez yaptıkları ile kısa sürede Ezine halkının gönlünü kazandı. Ak Partili olan Belediye Başkanı Güray Yüksel'in hayatı da merak konusu oldu. Türkiye'nin en geç belediye başkanlarından biri olan Güray Yüksel 34 yaşında ve aslen Çanakkale doğumlu.

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel kimdir?

2019 yerel seçimlerinde Çanakkale’nin Ezine ilçesinden Belediye Başkanı seçilen Güray Yüksel, Türkiye’nin en genç belediye başkanlarından biri olarak görevini sürdürmektedir.

Güray Yüksel, 24.07.1988 Çanakkale Doğumludur. İlk ve Orta Öğrenimini Ezine’de tamamladı. Lise Eğitimini Çanakkale İbrahim Bodur Lisesinde, Üniversite Eğitimine Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Süt ve Süt Ürünleri Bölümünde Devam Etti. Aynı Üniversite’de Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümünden Mezun Oldu. Lisans Eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde Tamamladı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Alanında Yüksek Lisans Eğitimine Devam Etmektedir. Ezine İlçesinde Aile İşletmelerinde Süt ve Süt Ürünleri Alanında Ticari Faaliyette Bulunmaktadır.

2013 Yılında Ezine Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Temsilciliği, 2014-2015 Yılları Arasında Ak Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve İlçe Başkan Yardımcılığı, 2016-2017 Yılları Arasında Ak Parti İl Yönetim Kurulu Üyeliği Görevlerinde Bulunmuştur.

Ak Parti 6.Olağan Ezine İlçe Kongresinde İlçe Başkanı Olarak Seçilmiştir. 31 Mart 2019 Tarihinde Gerçekleştirilmiş Olan Mahalli İdareler Seçimlerinde Ezine Belediye Başkanı Olarak Seçilmiştir.

Evli, İki Çocuk Babasıdır.