Canan Karatay bu kez üzdü: Yemek yedikten 4 saat sonra içilmeli

Canan Karatay'ın Türkiye’de en çok tüketilen içeceği olan çay ile ilgili açıklaması tiryakileri bir hayli üzdü. Çay tiryakilerini uyaran Canan Karatay, yemekten hemen sonra içilmesi halinde kansızlığa yol açtığını söyledi.

Abone ol

Prof. Dr. Canan Karatay, halk sağlığıyla ilgili yaptığı açıklamaların yanı sıra besinlerin içerikleri ile ilgili az bilinen bilgileri kamuoyu ile paylaşıyor.

Günün her saati sorgusuz sualsiz hatta neredeyse sürekli tüketilen çayın önemli bir zararını hatırlatan Karatay, dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Kararında tüketildiğinde sağladığı faydaları

Çay doğru ve kararında tüketildiğinde vücut için faydası vardır. Yapılan çalışmalarda şekersiz tüketilen çayın kalp sağlığı için faydalı olduğu ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca çay bağırsak sağlığını da iyileştirmektedir. Şekersiz içilen çayın kan şekeri seviyesini de düşürdüğü biliniyor. Odaklanmayı da artıran bir içecek olan çay birden çok faydası olan bir içecektir. Ancak çayın bilinmeyen zararları da var...

Uzmanlara göre gereğinden fazla çay tüketmek:

Mide bulantısı,

Baş ağrısı

Sinir bozukluğuna yol açıyor.

Aşırı çay tüketimi kalpte çarpıntı ve elde titreme sorunlarına da yol açıyor.

En büyük mesele ise kansızlık ve demir eksikliğine yol açması.

Üstelik bu soruna yol açtığını tüm uzmanlar söylediği gibi sağlıklı beslenme konusundaki açıklamalarıyla dikkat çeken doktorlarımızdan biri olan Prof. Dr. Canan Karatay'da söylüyor.

Kronik kansızlık sebebi

Sağlıklı yeme içme konusunda kamuoyuyla paylaştığı görüşleri nedeniyle sık sık gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, Habertürk’ten Hülya Hökenek'e önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Karatay burada çayla ilgili yapmış olduğu açıklamada ''Çay yeni çıkmış bir alışkanlıktır. Geçmişte böyle bir şey yoktu. Seneler önce kahve içilirdi. Ben çaya karşı değilim. Ama yemek yedikten sonra hemen içilmemelidir. 4 saat sonra içilmelidir. Hemen içilmesi kronik kansızlık sebebidir. Demir eksikliğine yol açar'' ifadelerine yer verdi.