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Kahramanmaraş'ta aile katliamı! Anne, baba ve 2 kardeşini öldürüp intihar etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kahramanmaraş'ta aile katliamı! Anne, baba ve 2 kardeşini öldürüp intihar etti

KAHRAMANMARAŞ'ta bileklerini kesmeye kalkışan genç, kendisine engel olmak isteyen ailesini tabancayla öldürdü. Ardından aynı silahı başına dayayarak yaşamına son verdi.

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Kahramanmaraş'ta, evlerinin çatısında maket bıçağı ile bileklerini keserek kendine zarar veren 22 yaşındaki bir genç, kendisine engel olmak isteyen anne, baba ve iki kardeşini tabancayla vurarak öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi. 

Alınan bilgiye göre, Önsen Mahallesi'ndeki evlerinin çatısına çıkan B.Ö., elindeki maket bıçağıyla henüz bilinmeyen nedenle kendisine zarar vermeye başladı.

B.Ö.'nün yanına gelen ve polis memuru olduğu öğrenilen babası M.Ö. (51), oğluna müdahale etmeye çalıştı. B.Ö., bu sırada babasının beylik tabancasını alarak aile fertlerine doğru ateş etmeye başladı. B.Ö. ardından da aynı tabancayla intihar ederek yaşamına son verdi.

Olayda, anne H.Ö. (45), ağabeyi H.F.Ö. (25) ve kardeşi T.Ö. (11) olay yerinde hayatını kaybetti.

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan baba M.Ö. ise kurtarılamadı.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, çevrede toplanan kalabalığa elim bir olay yaşandığını belirterek sükunet çağrısında bulundu.

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