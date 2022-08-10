İstanbul için perşembe uyarısı! Orhan Şen riskli ilçeleri sıraladı Meteoroloji'den 'sarı' alarm
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 şehre sarı kodlu uyarıda bulundu. AKOM'un İstanbul'a uyarısı sonrası kentin bazı ilçelerinde bugün sağanak yağış etkili oldu. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen, asıl perşembeye dikkat çekti ve İstanbul'da riskli ilçeleri sıraladı. Ankara Valiliği de açıklama yaparak vatandaşları uyardı. İşte hava gelişmeleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 10 Ağustos 2022 hava durumu tahminleri açıklandı. AKOM ve Ankara Valiliği kuvvetli yağışlar nedeniyle peş peşe uyarılarda bulunurken, Meteoroloji'den 9 kent için sarı alarm verildi. AKOM'un uyarısı sonrası İstanbul'da yağışlar bugün başladı. Meteoroloji profesörü Orhan Şen 'yarınki daha önemli' diyerek İstanbul'da riskli ilçeleri sıraladı ve saat verdi. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Karabük ve Ardahan çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
9 kentte alarm!: Yağışların, sabah saatlerinde Tekirdağ çevreleri ve İstanbul'un batı kesimlerinde (Çatalca ve Silivri çevreleri), öğleden sonra Isparta, Burdur, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara çevreleri ile Kütahya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.