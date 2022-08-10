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Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan kaç yaşında, kimdir? Nihat Doğan kiminle evlendi?

Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan kaç yaşında, kimdir? Nihat Doğan kiminle evlendi?

Bir süredir ekranlarda görünmeyen Nihat Doğan'dan son haber geldi. Daha önce Serpil Çakmalı ile birlikte olduğu hatta Serpil Çakmaklı'nın kürtaj olduğu iddiaları ile de gündem olan Nihat Doğan bu kez evlendi. İranlı bir hayranı ile evlenen Nihat Doğan'ın eşinin 3 aylık hamile olduğu da gelen bilgilerden. Peki Nihat Doğan kiminle evlendi, eşi Arzu Doğan kimdir, kaç yaşında?

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Nihat Doğan evlendi mi, Nihat Doğan kiminle evlendi soruları magazin basınında bugün büyük yer buldu. İddiaya göre 46 yaşındaki Nihat Doğan İranlı adı Arzu olan bir hayranı ile gizli saklı evlendi. Hatta karısı Arzu'nun 3 aylık hamile olduğu da söylenenler arasında. Bu magazin basınında bomba etkisi yaratan haberin ardından Nihat Doğan'ın eşi merak edildi. Peki Nihat Doğan evlendi mi, kiminle evlendi, eşi İranlı Arzu kimdir? Nihat Doğan ilk evliliğini Seda Sayan ile yapmıştı. Seda Sayan ile imam nikahı kıymışlardı. 

İstanbul doğumlu Nihat Doğan, 5 Mayıs 1977 yılında dünyaya geldi, Aslen Muşlu olan Doğan, 11 yaşında babasını kaybetti. Lise eğitimini Avcılar Lisesinde tamamladıktan sonra bir çay bahçesinde şarkı söylemeye başlayan ünlü türkücü, ardından Almanya'ya gitti. Almanya'da bir iş yapamayacağını anlayınca tekrar Türkiye'ye dönen ünlü şarkıcı, Uğur Bayar Prodüksiyon tarafından 1994 yılında ilk albümünü çıkardı.

Nihat Doğan ilk evliliği: 

Seda Sayan ile 2006 yılında nişanlanan Nihat Doğan'ın  imam nikahı ile evlendikleri iddia edildi.

1994: Kırdın Kalbimi 
1996: Ayrılık Acı Birşey 
1998: Anlamıyorlar 
2000: Dayan Yüreğim 
2001: Züleyha 
2002: Zor Gelir 
2004: Seve Seve 
2005: Bitanesinden Bitanesine 
2007: Allah belanı versin 
2009: 1071

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