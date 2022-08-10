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Gaziantep'te işçi servisleri çarpıştı! Çok sayıda yaralı; durumu ağır olanlar var

Gaziantep'te işçi servisleri çarpıştı! Çok sayıda yaralı; durumu ağır olanlar var

GAZİANTEP'te sabah saatlerinde vahim kaza meydana geldi. İşçileri taşıyan iki servis aracı çarpıştı. Araçlardan biri kazanın şiddetiyle takla atarken 3'ü ağır toplam 22 kişi yaralandı.

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Feci kaza, sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesi Çamlıtepe Mahallesi 41 nolu cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çamlıtepe istikametinden Organize Sanayi Bölgesi istikametine seyir halinde olan 27 S 4647 ve 27 S 3013 plakalı işçi servisleri, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak karşı şeride geçti. Karşı şeritte yaşanan kaza sırasında işçi servislerinden biri takla attı.

Meydana gelen feci kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 3'ü ağır 22 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırdı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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