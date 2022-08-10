Manavgat'ta yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsüne minibüs çarptı
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bisiklet ile çarpışıp yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü, arkadan gelen minibüsün çarpması sonucu yaralandı.Abone ol
Kaza, Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi üzerinde meydana geldi.İsmi öğrenilemeyen bisiklet sürücüsü ile Bilal Ş.'nin kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisiklete arkasından gelen Levent D.'nin kullandığı 07 ABD 406 plakalı minibüs çarptı.
Kazada yaralanan Bilal Ş., ambulansla hastaneye kaldırıldı.