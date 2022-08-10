BIST 2.785
DOLAR 17,92
EURO 18,30
ALTIN 1.030,62
HABER /  GÜNCEL

Aslı Enver yeni sevgilisi 2022 kimdir Berkin Gökbudak kaç yaşında?

Aslı Enver yeni sevgilisi 2022 kimdir Berkin Gökbudak kaç yaşında?

Bir süre önce Önder Öztarhan ile evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver yeni sevgilisi ile el ele görüntülendi. Bir süredir iş insanı Berkin Gökbudak ile gizli saklı aşk yaşayan Aslı Enver'in yeni sevgilisi de merak konusu oldu. Peki birçok önemli markanın müdürlüğünü yapan Berkin Gökbudak kimdir, kaç yaşında? Berkin Gökbudak evli mi eşi var mı?

Abone ol

Aslı Enver'in herkesten sakladığı yeni sevgilisi ortaya çıktı, taze aşıklar el ele görüntülendi. Önder Öztarhan ile evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver'in yeni sevgilisi Berkin Gökbudak çıktı. İş insanı olan ve birçok markanın bölge müdürü olan Berkin Gökbudak merak konusu oldu. Peki Birkan Sokullu ile bir dönem evli olan Aslı Enver 38 yaşındaki Aslı Enver'in sevgilisi Berkin Gökbudak kimdir, ne iş yapar, kaç yaşında? 

Güzel oyuncu Aslı Enver'in sevgili olduğu konuşulan Berkin Gökbudak magazin gündeminde çok konuşulan isimler arasında yer aldı. İkiliden henüz bir açıklama gelmedi. Berkin Gökbudak'ın daha önce bilinen bir evliliği yoktur.

Berkin Gökbudak kimdir: Berkin Gökbudak, lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını ise Galatasaray Üniversitesi Pazarlama İletişim Yönetimi üzerine yaptı. Berkin Gökbudak'ın 8 yaşında bir çocuğu var. Gökbudak, Johnson & Johnson'ın ilaç grubu Janssen Türkiye'nin Hematoloji İş Birim Liderliğini yapıyor.

Marka lansmanı, satış ve pazarlama alanlarında deneyim kazanan Berkin Gökbudak, Bayer’de Türkiye ve İran bölgeleri Kadın Sağlığı İş Birim Liderliği görevini üstlendi. Aynı zamanda, Bayer ve Alliance Healthcare'de ürün müdürü, global ürün müdürü, iş analitiği, satış etkinliği ve müşteri ilişkileri pozisyonlarında da görev aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Manavgat'ta yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsüne minibüs çarptı
Manavgat'ta yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsüne minibüs çarptı
Çanakkale'de eşini öldürdü sosyal medyada yaptığı paylaşım olay oldu
Çanakkale'de eşini öldürdü sosyal medyada yaptığı paylaşım olay oldu
Fiyat İstikrarı Komitesi'nde ekim ayı alarmı! Zamlara karşı kararlar
Fiyat İstikrarı Komitesi'nde ekim ayı alarmı! Zamlara karşı kararlar
Beşiktaşlı genç oyuncu Emirhan İlkhan Torino'ya transfer oldu resmi açıklama geldi
Beşiktaşlı genç oyuncu Emirhan İlkhan Torino'ya transfer oldu resmi açıklama geldi
Motorine zam! Dün gece yarısı 1 lira indirim yapılan motorine bu gece zam geliyor!
Motorine zam! Dün gece yarısı 1 lira indirim yapılan motorine bu gece zam geliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kırmızı et için de talimat! Sıra ona geldi süre de uzayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kırmızı et için de talimat! Sıra ona geldi süre de uzayacak
Nihat Doğan evlendi mi kiminle evlendi eşi İranlı Arzu Doğan kimdir?
Nihat Doğan evlendi mi kiminle evlendi eşi İranlı Arzu Doğan kimdir?
Kayserispor'un acı günü! Eski başkan Mustafa Elmaağaçlı vefat etti
Kayserispor'un acı günü! Eski başkan Mustafa Elmaağaçlı vefat etti
Kahramanmaraş'ta aile katliamı! Anne, baba ve 2 kardeşini öldürüp intihar etti
Kahramanmaraş'ta aile katliamı! Anne, baba ve 2 kardeşini öldürüp intihar etti
Prof. Dr. Ceyhan'dan ürküten uyarı: Salgının başından beri en yüksek vaka dönemini yaşıyoruz
Prof. Dr. Ceyhan'dan ürküten uyarı: Salgının başından beri en yüksek vaka dönemini yaşıyoruz