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Kümese giren kadın tavuğun altındaki yumurtayı görünce şok oldu

Kümese giren kadın tavuğun altındaki yumurtayı görünce şok oldu

İNGİLTERE'de yaşayan ve tavuk besiciliği yapan Annabel Mulcahy adlı kadın, sabah kümesine gittiğinde tavuğunun altındaki yumurtalardan birinin diğerlerinden çok farklı olduğunu gördü.

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Tavukların zaman zaman yumurtaladığı farklı tipteki yumurtalar gerek sosyal medyada gerekse de basında hayli dikkat çekiyor. İngiltere'nin İngiltere'nin Doğu Midlands bölgesindeki Oxfordshire kentinde yaşayan tavuk besicisi Annabel Mulcahy adlı kadının başına da benzer bir olay geldi.

Sabah yumurtaları almaya gidince gözlerine inanamadı

Uyandıktan sonra yumurtaları almak için kümese giden Annabel Mulcahy yumurtaları aldıktan sonra bir tavuğun altındaki yumurtanın diğerlerinden çok farklı olduğunu fark etti. Yumurtanın tam daire şeklinde olduğunu gören Annabel, sevinçle çocuklarını çağırmaya gitti.

Yüzlerce pound değerinde

Tam dairesel yumurta, çok nadir rastlanması nedeniyle İngiltere bölgesinde ciddi miktarlara alıcı bulabiliyor. Annabel Mulcahyde yumurtayı yüzlerce pounda satabileceği için büyük sevinç yaşadı. Genç kadın bu mutluluğunu da kızlarıyla paylaşarak renkli pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Kaynak: Haberler

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