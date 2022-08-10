Mazhar Alanson'un 59'luk eşi Biricik Suden gençlere taş çıkardı! Kaslarıyla yıllara meydan okuyor
Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden sosyal medya paylaşımlarıyla ağızları açık bıraktı. Fit vücutuyla spor yaparken verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan Biricik Suden kaslarıyla yıllara meydan okudu.
MFÖ müzik grubunun solistlerinden Mazhar Alanson'un 19 yıllık eşi Biricik Suden sosyal medyayı sık kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Spora ilgisiyle sık sık gündeme gelen Suden takipçileriyle kaslı vücutunu paylaştı. Biricik Suden'in fit halleri herkesi şaşırttı.
Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, sosyal medyada olay paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
Bir spor salonunda eğitmenlikte yapan Suden, takipçilerine vücut şov yapıyor. 59 yaşındaki Biricik Suden'i görenler gözlerine inanamıyor.
MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson'un 2003 yılında evlendiği eşi Biricik Suden, uzun zamandır hayatının merkezine sporu aldı.