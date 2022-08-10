Masterchef Büşra Zambak kimdir 2022 kaç yaşında Güler Sabancı detayı bomba

Masterchef Türkiye 2022'nin ana kadrosuna giren 7. isim Büşra Zambak oldu. Hem yaptığı tabak hem de duruşu ve terbiyesi ile gönülleri fetheden Masterchef Büşra yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden oldu. Güler Sabancı'ya yemek yapan Büşra Zambak merak konusu oldu. Peki Fatmanur ile sık sık tartışan Masterchef Büşra kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Büşra Zambak instagram adresi nedir?

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2022 Masterchef Türkiye'nin ana kadrosuna giren 7. isim Büşra Zambak oldu. Yaptığı final tabağı ile jüriyi, sözleri ve tavrı ile de seyirciyi mest eden Masterchef Büşra'nın duru güzelliği kadar hayatı da ilgi çekti. Sabancı Holding bünyesinde çalışan ve Güler Sabancı'ya yemekler yaptığını söyleyen Büşra Zambak, 25 yaşında ve aslen Denizlili 9 yıldır profesyonel mutfakta yemek yapan Masterchef Büşra'nın instagram adresi ise busra.zambakk. Masterchef Büşra'yı instagram hesabında şu anda 10K takipçisi var.

Ana kadroya girecek yarışmacıyı belirlemek için ilk turda yarışmacılar risotto yaparken, daha sonra bol cevizli bir yemek yapmaları istendi. Bunun sonucunda başarılı olan yarışmacı Büşra oldu.

Büşra Zambak, 25 yaşında ve aslen Denizlili. İstanbul'da yaşıyor ve 9 yıldır profesyonel aşçılık yapmakta.

Sabancı Holding'de çalışan Zambak, Güler Sabancı gibi üst düzey yöneticilerin yemeklerini hazırlamakla sorumlu.

Masterchef Büşra, İtalyan mutfağına ilgisiyle biliniyor. Kendi profesyonel stüdyosu bulunan yarışmacı, fotoğrafçılık işiyle de uğraşıyor.

2022 ana kadro: Metin, Gamze, Onur, Çağatay, Şeyma, Melih, Büşra, Fatma Nur Masterchef 2022 kadrosunda bulunuyor.