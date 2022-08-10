Masterchef ana kadrosuna Fatma Nur girdi seyirci reyting için değer mi dedi kazan kaldırdı!
TV8 ekranlarının en çok seyredilen ve sosyal medyanın da nabzını tutan Masterchef Türkiye 2022 olaylı başladı. 18 kişilik ana kadronun yavaş yavaş oluştuğu Masterchef'e son giren isim Fatma Nur oldu. 8. önlüğün sahibi olan Fatma Nur'un kadroya girmesi bazı seyricileri rahatsız etti ve 'reyting için değer miydi' yorumları yaptı.
Ekranların en uzun soluklu ve en çok izlenen TV8'in yemek yarışması Masterchef 2022 heyecanlı başladı. Her bölümde başka bir olayın yaşandığı ve sosyal medyanın da gündemi olan Masterchef'e son giren isim Fatma Nur Uçar oldu.
Daha ilk bölümlerde iddiasını her fırsatta dile getiren ve sivri dili ile yarışmacı arkadaşlarının 'radarında' olan Masterchef Fatmanur yaptığı sushi ile jüriyi mest etti.
Geçen akşam yayınlanan Masterchef finalinde Büşra Zambak ile son ikiye kalan ve olaylı açıklamalar yaparak şimşekleri üzerine çeken Fatma Nur sosyal medyanın da konusu oldu. 7. önlüğü Büşra'ya kaptıran Fatma Nur'un açıklamaları Masterchef'e şimşek gib düşmüş ve gecenin en çok konuşulan olayı olmuştu.
Dün akşam yapılan final turunda ise yaptığı sushi tabağı ile jüriyi mest eden Fatma Nur 8. önlüğü sahibi oldu ve ana kadroya giren son isim oldu.