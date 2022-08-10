Türkeş'in doktor torunu da ülkeyi terketti! Tuğrul Türkeş bakın ne dedi?

AK Partili Tuğrul Türkeş'in kızı, MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in torunu Muzaffer Şükriye Aliye Türkeş Demir de Türkiye'yi terk eden doktorlardan biri oldu. Tuğrul Türkeş, doktor kızının ülkeyi terketmesiyle ilgili ne dedi?

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Çalışma şartları nedeniyle ülkeyi terkeden doktorlar kervanına MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in torunu, AK Partili Tuğrul Türkeş'in kızı Muzaffer Şükriye Aliye Türkeş Demir de katıldı. Cumhuriyet'ten Barış Pehlivan, bugün kaleme aldığı yazısında şu bilgileri paylaştı.

Erdoğan'ın doktorlar için kullandığı "giderlerse gitsinler" sözlerini hatırlatan Pehlivan, "Meğer, 'giderse gitsin' dediği o doktorlara Erdoğan’ın yakınındaki bir ismin kızı da dahil olmuş. AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş’in kızından bahsediyorum... Evet, MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in torununu anlatıyorum... Uzun bir adı var: Muzaffer Şükriye Aliye Türkeş Demir." bilgisini paylaştı.

Türkiye'yi terkedip İngiltere'de doktorluğa başladı

Demir ile ilgili "Kendisi son olarak Antalya Atatürk Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcılığı görevindeydi. Uzmanlık alanı nörolojiydi." diyen Pehlivan "Öğrendim ki geçen yıl ülkeyi terk etmiş. Ailesiyle İngiltere’ye yerleşmiş. Orada Royal London Hospital adlı Londra’nın doğusundaki bir hastanede çalışmaya başlamış." bilgilerini aktardı.

Tuğrul Türkeş kızının gitmesi için ne dedi?

Konuyla ilgili Tuğrul Türkeş'i aradığını da aktaran Pehlivan, şu ifadelerle sözlerini sürdürdü: "Baba Tuğrul Türkeş’i de aradım. Telefonda cumhurbaşkanının doktorlar için söylediği sözü de hatırlattım. Kendisi aynen şu yanıtı verdi: 'Tek kelime bile etmem. Yorum yok!'