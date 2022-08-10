Dana eti olarak satılan sucukta dana eti bulunamadı! Zabıta hepsine el koydu

Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan gıda denetiminde etiketsiz dana eti olarak satışa sunulan 10 kilogram sucuğun içerisinde hiç daha eti bulunamazken, tamamının tavuk eti olduğu ortaya çıktı.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, etiketsiz olduğu gerekçesiyle el konulan 10 kilogram sucuğun, "dana etli" diye satışa sunulduğu ancak tavuk etinden üretildiği belirlendi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta ve Sağlık İşleri müdürlükleri ekiplerince, işletmelerde gıda denetimi gerçekleştirildi.

Ergenekon Mahallesi'ndeki bir işletmede yapılan kontrollerde, "dana etli" diye satılan 10 kilogram sucuğa etiketsiz olduğu gerekçesiyle el konuldu.

Analiz yapılmak üzere ürünlerden numune alındı. Numunelerden çıkan sonuca göre sucuğun tavuk etinden yapıldığı belirlendi.