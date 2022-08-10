BIST 2.798
DOLAR 17,96
EURO 18,35
ALTIN 1.033,08
HABER /  GÜNCEL

Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! MSB açıkladı çok sayıda terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! MSB açıkladı çok sayıda terörist öldürüldü

Dün 7 teröristin etkisiz hale getirildiği Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı, sınır hattına saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini paylaştı.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Teröristlere güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz!" paylaşımında bulunarak, 9 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Dün aynı bölgede 7 terörist etkisiz hale getirilmişti.

MSB'den yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristlere güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz!" denildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Odayı bu iş için ayırdı Almanya'dan sipariş aldı! Amasyalı gencin kazancına bakın
Foto Galeri Odayı bu iş için ayırdı Almanya'dan sipariş aldı! Amasyalı gencin kazancına bakın Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İran'da eğitim uçağı düştü! Yaralılar var
İran'da eğitim uçağı düştü! Yaralılar var
Rekabet Kurulu tarafından Martı'ya soruşturma açıldı
Rekabet Kurulu tarafından Martı'ya soruşturma açıldı
2022 ve 2023 eğitim-öğretim yılı okullar ne zaman açılacak?
2022 ve 2023 eğitim-öğretim yılı okullar ne zaman açılacak?
Kirli oyun deşifre edildi... EPDK harekete geçti! Vatandaşlara bedelsiz olarak dağıtılacak
Kirli oyun deşifre edildi... EPDK harekete geçti! Vatandaşlara bedelsiz olarak dağıtılacak
19 yaşındaki Meltem'den acı haber geldi
19 yaşındaki Meltem'den acı haber geldi
İnşaat maliyetlerindeki artış sürüyor TÜİK haziran rakamlarını açıkladı
İnşaat maliyetlerindeki artış sürüyor TÜİK haziran rakamlarını açıkladı
Masterchef Fatma Nur kaç yaşında, kimdir Fatma Nur Uçar aslen nereli?
Masterchef Fatma Nur kaç yaşında, kimdir Fatma Nur Uçar aslen nereli?
Türkeş'in doktor torunu da ülkeyi terketti! Tuğrul Türkeş bakın ne dedi?
Türkeş'in doktor torunu da ülkeyi terketti! Tuğrul Türkeş bakın ne dedi?
Markette sıra kavgası çıktı emekli başçavuş eski milletvekilini yumrukla yaraladı
Markette sıra kavgası çıktı emekli başçavuş eski milletvekilini yumrukla yaraladı
Emsal karar! Yargıtay'dan tedbirsiz patronlara kötü haber
Emsal karar! Yargıtay'dan tedbirsiz patronlara kötü haber