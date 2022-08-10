Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! MSB açıkladı çok sayıda terörist öldürüldü

Dün 7 teröristin etkisiz hale getirildiği Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı, sınır hattına saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini paylaştı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Teröristlere güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz!" paylaşımında bulunarak, 9 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Dün aynı bölgede 7 terörist etkisiz hale getirilmişti.

MSB'den yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristlere güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz!" denildi.