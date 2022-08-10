Odayı bu iş için ayırdı Almanya'dan sipariş aldı! Amasyalı gencin kazancına bakın
AMASYA'da lise mezunu genç evin bir odasında maket uçak yapmaya başladı. Sosyal medyada ilgi gören maket uçaklara Almanya'dan bile sipariş geldi. Sadece bir uçak Almanya'daki müşteriye bakın kaça gidecek...
Çocukluğunun geçtiği İstanbul’da evleri havalimanına yakın olduğu için pilot olma hayali kuran Ömer Faruk Karakoyun, bu hedefine ulaşamasa da evinin bir bölümünü atölyeye dönüştürerek uçakları tutkuyla şekillendirmeye başladı.
Uçakların peşinden heyecanla baktığı günleri anlatan 27 yaşındaki Karakoyun, “Işıkları, motor sesleri bende merak uyandırdı. Pilotluk sınavlarına hazırlandım. Ama nasip değilmiş, olmadı." dedi.
"Pes etmedim" diyen Karakoyun, "Yine hayalimin peşinden gidiyorum. Yaptığım uçak tasarımları da o aşkın ve tutkunun birer parçası oldu" diye konuştu.
Ağaç parçaları kullanarak yaptığı ilk uçağı 2,5 ayda tamamladığına değinen meslek lisesi tasarım bölümü mezunu Karakoyun, “Çok ince işçiliği var. Motorlarının tanesine bir hafta uğraş verdim. İşimi seviyorum ve severek yapıyorum." ifadelerini kullandı.