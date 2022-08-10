HSCB dolar tahminini 2 lira yükseltti! Dolar ve altın saat 15:30'u bekliyor

Dolar yeni güne yükselişle başlarken, HSBC Bank, yıl sonu dolar tahminini 17.5 TL'den 19.5 TL'ye yükseltti. Ons altın düşüş yaşarken altın piyasaları saat 15:30'da açıklanacak olan ABD enflasyon verisine kilitlendi.

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Piyasalar ABD'den gelecek enflasyon verisine kilitlendi. ABD, Türkiye saatiyle 15:30'da yeni enflasyon rakamlarını açıklayacak. Dolar beklerken yükselmeye devam ediyor, altın ise ons altındaki gerileme nedeniyle düşüşe geçti. HSBC ise, dolar/TL için yıl sonu tahminini 17,5’ten 19,5’e yükseltti.

Türk Lirası sonbaharda değer kaybedecek!

Dolarda yıl sonu tahminini 17,5 TL'den 19.5 TL'ya yükselten HSBC'nin notunda, "Mevsimsel turizm gelirlerinin daha az destekleyici olması ve Avrupa’da resesyon baskısı ile ihracatın zayıflamaya devam etmesiyle Türk lirasının sonbaharda daha belirgin şekilde değer kaybedeceğine inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

2023 ikinci çeyrekte dolar 21 TL olacak

HSBC, son çeyrekte turizm gelirlerinin desteğinin azalmasıyla cari açığın daha da genişleyebileceğine işaret ederek, Dolar/TL tahminini 2022 yıl sonu için 17,5’ten 19,5’e, 2023 ikinci çeyrek sonu için de 18,2’den 21’e yükseltti.

Altında kritik saat! Saat 15:30'da açıklanacak Küresel piyasalarda tüm varlık fiyatlamalarında olduğu gibi altın için de dikkatler ABD enflasyonuna çevrildi. ABD'de enflasyon verileri Türkiye saatiyle 15:30'da açıklanacak. Altın, yatırımcıların Fed’in olası faiz artış patikası ve küresel resesyon ihtimalini değerlendirmesiyle geriledi. Güne 1.794 dolardan başlayan spot altının onsu seansın devam eden bölümünde 1.790 doların altını gördü. Yatırımcılar Eylül toplantısında Fed’in ne kadar şahin davranacağını anlamak amacıyla ABD enflasyon verisini beklerken, daha fazla sıkılaşmacı bir politikaya dair işaretlerin değerli metalde kayba neden olacağı değerlendiriliyor.



Saat 10:40 itibariyle piyasalar: Dolar ABD enflasyon verisin beklerken yükselişini sürdürüyor. Piyasada dolar 17.95 liradan işlem görürken, euro ise 18.34 lira... Altının onsunda ve brent petrolde ise düşüş sürüyor. Gram altın 1.033 liradan satılırken, çeyrek altın 1.690 liradan alıcı buluyor.