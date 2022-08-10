Abdülhamid Han sonda gemisi Yunanistan'ı çılgına çevirdi Erdoğan sinirlerimizle oynuyor

Abdülhamid Han sondaj gemisinin Antalya'nın 55 kilometre açıklarında göreve başlaması Yunan medyasında yankı buldu. Yunanistan Eğitim Bakanı yardımcısı Angelos Syrigos, Erdoğan Abdülhamid Han'ı kullanarak bizim sinirlerimizle oynuyor" dedi.

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Türkiye'nin Mavi Vatan'daki en modern ve en güçlü gemisi Abdülhamid Han'ı ilk görevine uğurlaması Yunanistan'da paniğe neden oldu.

Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusunda doğalgaz arayacak olan Abbülhamid Han, komşuyu kızdırdı.

Günlerdir sosyalist lider Androulakis'ın dinlenmesini manşetlere taşıyan Yunan medyası, bir anda gündemini yine Türkiye'ye çevirdi.

"Türkiye payını istiyor"

Yunan Kathimerini gazetesi, Abdülhamid Han gemisinin göreve çıkışını haberleştirerek rotadaki belirsizliğin sona erdiğini belirtti. Aynı gazetede yayınladığı bir analizde "Türkiye, yıkıcı uluslararası gelişmelerin ortasında Abdülhamid Han sondaj kulesiyle kendine ait payı istiyor" ifadelerini kullandı.

"Yeni Türk meydan okuması"

CNN Yunanistan da Abdülhamid Han'ı manşetlerine taşıyarak "Yeni Türk meydan okumasına Atina'dan soğukkanlı yanıt- Erdoğan'ın bayramı sondaj kulesiyle başladı: Kimsenin iznine ihtiyacımız yok" ifadelerine yer verdi. Yunan Ta Nea gazetesi Abdülhamid Han sondaj gemisini "Türkiye'nin en modern, en güçlü gemisi" olarak tanımladı.

"Bizim sinirimizle oynuyor"

Abdülhamid Han sondaj gemisinin göreve başlamasıyla ilgili konuşan Yunanistan Eğitim Bakanı yardımcısı Angelos Syrigos, "Erdoğan Abdülhamid Han'ı kullanarak bizim sinirlerimizle oynuyor" ifadesini kullandı. Yunan siyasetçi Syrigos ise sondaj gemisinin rotasının son ana kadar açıklanmadığını belirtip Türkiye'nin bir zafer belirtisi aradığını söyledi.

Erdoğan Yunanistan'a mesaj vermişti

Yunan medyası geminin Akdeniz'deki varlığından rahatsız olduklarını beyan ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ne kuklalar ne de onların iplerini ellerinde tutanlar Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecektir. Gerçi Akdeniz'de Abdülhamid Han ismi ile karşılaşan birilerinin aklına herhalde önce Gazi Ethem Paşa ve Dömeke Savaşı gelecektir. Onlar anladı, hiç değilse üzerinden henüz bir asır geçmiş olan Milli Mücadeleyi ne yaparlar, hatırlarlar. Ama hiç merak etmesinler, hiç korkmasınlar, bizim ilkemiz ne hakkımızı yedirmek ne de kimsenin hakkına göz dikmektir dedi.