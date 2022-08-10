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Bakan Bozdağ'dan flaş 'Osman Kavala' çıkışı: Şimdi hüküm özlüdür

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakan Bozdağ'dan flaş 'Osman Kavala' çıkışı: Şimdi hüküm özlüdür

13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, Osman Kavala ile ilgili yaptığı açıklamada, "AİHM’in verdiği hak ihlali kararını Türk mahkemesi uygulamış ve uymuştur. Başka bir suç nedeniyle tutuklamış ve yargılaması devam etmiştir. Şimdi hüküm özlüdür." dedi

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. 

Bakan Bozdağ'ın konuşmasından satır başları;

"Adalet yok diye bağıranların gündeme getirdiği dava sayısı beşten fazlasını sayan çıkmıyor. O beş tanesini de bilmiyorlar. Dosyayı, delilleri bilmiyorlar. Sadece taraftarlıklarına göre, dosyayı görmeden taraftarlarının yazdıklarına inanarak o dosyada görev yapan hakim ve savcıları mahkum eden yaklaşım ortaya koyuyorlar."

Adalet Bakanı Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü;

Türkiye’nin iade talepleri var. Bugüne kadar 2012’den 2022’ye kadar yabancı ülkelerden terör suçları çerçevesinde Türkiye bin 998 tane adli yardımlaşma talebinde bulunmuş. Şu ana kadar 735’i reddedilmiş 18’i kabul edilmiş. Diğerlerinin cevabı daha yok."

"893 talebimiz olmuş 4'ünü kabul etmişler 500'ünü reddetmişler"

Terör suçlarından AB üyesi ülkelerden 893 talebimiz olmuş. Bunlardan sadece 4’ünü kabul etmişler, 500’ünü reddetmişler.

"AİHM kararlarına Türkiye'nin uyma oranı yüzde 87,90'dır"

Türkiye AİHM kararlarına uymayı taahhüt eden ülkeler içerisinde oran itibarıyla en yüksek oranda uyan ülkedir. AİHM kararlarını uymayı ve uygulamayı taahhüt eden ülkelerin uyma oranı yüzde 80,14’tür. Türkiye’nin uyma oranı yüzde 87,90’dır.

"Osman Kavala şimdi hüküm özlüdür"

Osman Kavala hakkında AİHM’in verdiği hak ihlali kararını Türk mahkemesi uygulamış ve uymuştur. Başka bir suç nedeniyle tutuklamış ve yargılaması devam etmiştir. Şimdi hüküm özlüdür.

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