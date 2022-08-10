Koklayan şifa buluyor fiyatı 25 bin euro Elazığlı ucuza yaptı şaşırtan sistem
ELAZIĞ'da bir arıcı; astım, bronşit ve KOAH hastalarına umut oldu, tedavilerinde kullanılabilecek cihaz geliştirdi. Arıcı, cihazı kullananların bağışıklığının güçlendiğini söyledi. Sistem nasıl çalışıyor?
Elazığ’da yaşayan 48 yaşındaki sağlık çalışanı ve arıcı Erdal Çetinkaya, boş zamanlarını değerlendirmek için arıcılığa merak sardı.
Arıcılık bölümünü bitiren Çetinkaya, alternatif tıp çerçevesinde arı ürünleriyle tedavi çalışmalarına destek olmak amacıyla, araştırmacıların yararlanması için "arı havası” cihazını geliştirdi.
Yüzyıllardır uzak doğuda uygulanan bir tedavi yöntemi olan apiterapi Avrupa’nın da yakın zamanda başvurduğu bir yöntem. Türkiye’deyse henüz klinik olarak uygulanmayan yöntem için çalışmalar ise sürüyor.
Kursu yetersiz bulunca üniversite okudu
Yaklaşık 19 yıldır arıcılıkla da ilgilendiğini belirten Çetinkaya, "Boş zamanlarımı değerlendirmek için arıcılık yapmaya karar verdim. Bu süreçte tarım il müdürlüğünün açmış olduğu arıcılık kursuna katıldım. Arıcılık kursunda dersi veren arkadaştan bilgi aldım ama yetersiz buldum. Daha sonra aynı yıl Fırat Üniversitesi arıcılık bölümüne kayıt yaptırıp arıcılık bölümünü bitirdim...