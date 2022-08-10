Elon Musk 6,9 milyar dolar değerinde Tesla hissesi sattı

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, 6,88 milyar dolar değerinde 7,92 milyon elektrikli araç üreticisi Tesla hissesi sattı.

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BBC'deki haberde, hisse satışlarının, firmanın geçen hafta yapılan yıllık hissedarlar toplantısının ardından 5 ila 9 Ağustos arasında gerçekleştiği kaydedildi.

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın 6,88 milyar dolar değerindeki 7,92 milyon hissesini satan Musk, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda satışla ilgili olarak Twitter ile olan yasal süreci kaybetmesi halinde şirketi 44 milyar dolara satın almak zorunda kalabileceğinden paraya ihtiyacı olacağını ifade etti.