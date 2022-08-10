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Kocaeli'de 2 aylık otomobilinin halini gören kadın şoke oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de 2 aylık otomobilinin halini gören kadın şoke oldu

KOCAELİ'de otoparkta kavga eden 2 şahıs park halindeki bir otomobilin camını kırdı. Polis ekiplerinin haber vermesiyle aracının başına gelen kadın 'Neden böyle bir şey yapılır anlamıyorum' diyerek duruma isyan etti.

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Olay, İzmit ilçesinde bulunan otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EE 8551 plakalı otomobilin sağ arka camının kırıldığını görenler polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, plakadan araç sahibine ulaştı. İşten çıkan Neslihan Dündar, otomobilin halini görünce şaşkına döndü.

Araç içerisinde herhangi bir şey çalınmazken, Dündar aracını o hale getiren kişilerin bulunması için şikayette bulundu. Güvenlik kameraları incelendiğinde iki kişinin tekmeli yumruklu kavgaya tutuştuğu, o esnada camın kırıldığı görüldü.

"Arabamı alalı henüz 2 ay bile olmadı"
Otomobilinin halini görünce şaşıran Neslihan Dündar, "Arabamın park sorunu yok, neden böyle bir şey yapılır anlamıyorum. Saat 09.00’da arabamı buraya park ederek işe gittim. Hırsızlık amacıyla camın kırıldığını düşünmüyorum çünkü herhangi bir şeye dokunulmamış. Arabamın içinde bebek koltuğu da var, bu halde görünce üzüldüm. Arabamı alalı henüz 2 ay bile olmadı, şikayette bulunacağım" dedi.

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