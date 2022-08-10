İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına çıkışı yasak ilaçlar ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda Rusya uyruklu bir yolcudan Sağlık Bakanlığı tarafından yurt dışına çıkışı yasaklanan 1350 ilaç ile 15 sahte oturum kartı ve 4 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.Abone ol
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, 8 Ağustos'ta durumundan şüphelendikleri Rusya vatandaşı Mılana A'yı durdurarak arama yaptı.
Şahsın üst ve bagaj aramasında, Sağlık Bakanlığı tarafından yurt dışına çıkışı yasaklanmış 1350 film kaplı ilaç, 15 sahte oturum kartı ve 4 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.
Ekiplerce İl Göç İdaresine teslim edilen şüpheli, sınır dışı edildi.