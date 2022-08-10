İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına çıkışı yasak ilaçlar ele geçirildi

Vergi tahsilatlarında düşüş mü var? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama

Rekor üstüne rekor kırıyor! Fiyatı altının iki katına çıktı... Türkiye toplamaya başladı bile!

Aşure günü kaç gün sürer ne zaman bitecek? Diyanet aşure günü ne zaman biter?

Trabzonspor bir kez daha harekete geçti! Marc Bartra için resmi teklif