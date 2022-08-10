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İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına çıkışı yasak ilaçlar ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına çıkışı yasak ilaçlar ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda Rusya uyruklu bir yolcudan Sağlık Bakanlığı tarafından yurt dışına çıkışı yasaklanan 1350 ilaç ile 15 sahte oturum kartı ve 4 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

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Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, 8 Ağustos'ta durumundan şüphelendikleri Rusya vatandaşı Mılana A'yı durdurarak arama yaptı.

Şahsın üst ve bagaj aramasında, Sağlık Bakanlığı tarafından yurt dışına çıkışı yasaklanmış 1350 film kaplı ilaç, 15 sahte oturum kartı ve 4 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Ekiplerce İl Göç İdaresine teslim edilen şüpheli, sınır dışı edildi.

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