Domino's pizzanın çıkış yeri İtalya'dan çekilme kararı aldı

Amerikan pizza zinciri Domino’s, pizzanın anavatanı İtalya’da ilk şubelerini açmasından yedi yıl sonra bu ülke pazarından çıkma kararı aldı.

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Napoli merkezli “pizza sanatını” insanlığın kültürel mirasları arasına kaydettiren İtalya’da, ilk Domino’s şubesi 2015’te açılmıştı. İtalyan basınına göre şirket, franchising (imtiyaz hakkı) yöntemiyle ülkede 880 şube açmayı planlıyordu.

Ancak bu planların aksine mevcut 29 şubesi de tamamen kapatıldı.

Franchise haklarını elinde bulunduran ePizza şirketi, pandemi ve ardından gelen kısıtlamalar ve artan maliyetlerin yanı sıra, yerel restoranların da evlere servis hizmetlerini artırması üzerine rekabet gücünü kaybetti. Şirket, geçen Nisan’da iflas başvurusunda bulundu.

90’dan fazla ülkede 18 binin üzerinde şubesi bulunan Domino’s, dünyanın en büyük pizza zinciri konumunda.

Şirketin İtalya pazarından çıkışı ise finans gazetesi Il Sole 24 Ore tarafından şöyle özetlendi:

“İtalyan pizzası ve evlere servis, Amerikan markasını yenen bir formül oldu.”

Il Messaggero gazetesi de “İtalyanlar ananaslı pizzayı sevmedi: Domino’s ülkedeki tüm pizzacılarını kapattı” diye yazdı.

Sosyal medyada da İtalyan pizzasının Amerikan zincirini yendiği ve bunun ananaslı pizzayı reddedenler için bir zafer olduğu yorumları yapıldı. Sosyal medyadaki İtalyanca yorumlarından biri de “İşleri riske girenlerin olması üzücü olur ama gerçekten bedevilere kum satmaya çalıştılar” şeklinde oldu.

Gerçek Napoli Pizzası Derneği Genel Direktörü Stefano Auricchio da New York Times gazetesine yaptığı açıklamada Amerikan şirketin İtalya’dan çıkmasının piyasayı zayıflatacağı için üzgün olduğunu söyledi.

Auricchio öte yandan, İtalyanların pizza konusunda gelişmiş bir damak zevkine sahip olduğunu, ürün kalitesini ayırt edebildiklerini de ekledi.

Dernek, Napoli kentinin geleneksel yöntemleriyle pizza yapan ustaları ve işletmeleri bir araya getiriyor ve “pizzanın savunulması ve değerinin bilinmesi” amaçlı faaliyetlerde bulunuyor.

Napoli’nin geleneksel pizza yapma biçimi 2017’de UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne girmişti. “Geleneksel Napoliten pizzacılık sanatı”, pizza hamurunun hazırlanma şekli, pizza ustasının hamuru çevirişi ve odun fırınında pişirilmesi gibi nedenlerle özel bir mutfak sanatı olarak değerlendiriliyor.

Napolili Pizza Ustaları Akademisi de bu sanatın sürdürülmesini sağlamak için her yıl kurslar düzenliyor.

“Pizza” sözcüğüne bilinen kayıtlarda ilk kez 997 yılında, Napoli yakınlarındaki Gaeta kentinin piskoposunun taleplerinin yer aldığı bir belgede rastlanıyor.

Piskopos belge ile, topraklarında yaşayan birinden Paskalya ve Noel'de 12'şer pizza istiyordu.