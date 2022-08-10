'Siyasetçi' denilen Yasin Bulut'la ilgili gerçek ortaya çıktı! Meğer PKK'nın gizli...

IRAK'ın kuzeyinde Yasin Bulut'un silahlı saldırı sonucu ölümünü terör örgütünün yayın organları 'Kürt siyasetçi hayatını kaybetti' diye duyurdu. Bulut ile ilgili bir gerçek ölümünden sonra ortaya çıktı. PKK’nın lider kadrosuyla bağlantılı olduğu öğrenilen Bulut'un Kandil ile Mahmur Kampı arasında gizli kuryelik yaptığı tespit edildi.

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Irak'ın Süleymaniye kentinde 17 Eylül 2021 günü evinden çıktıktan sonra Çarçıra Mahallesi’nde uğradığı silahlı saldırı sonucu 4 kurşunla hayatını kaybeden ve üzerinde Yusuf Murad adına düzenlenmiş sahte Irak kimliği çıkan Yasin Bulut'un terör örgütü PKK'nın gizli özel kuryesi olduğu ortaya çıktı.

Yasin Bulut'un uğradığı suikast sonucu öldürülmesinden sonra terör örgütü güdümündeki yayınlarda Yasin Bulut'un uzun zamandan beri Irak'ta ikamet eden sözde Kürt siyasetçi olduğu belirtilmişti. Sivil kıyafetleriyle bir kitaplık önünde çekilmiş fotoğrafları yayınlayan Bulut’un PKK bağlantısı gizlenmişti.

44 yıldan beri terör örgütü içinde

Yasin Bulut'un sahte Irak kimliğiyle faaliyet yürüttüğü ve örgüt içindeki gizliliğini sağlayabilmek için Şükrü Serhat kod adını kullandığı bildirildi. Bulut'un Kars nüfusuna kayıtlı olduğu, PKK'nın kurucu kadroları arasında yer aldığı, 1978 yılında terör örgütüne katıldığı ve 11 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 1991 yılında tahliye olunca yeniden örgüte katıldığı ve bu tarihten beri Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki bölgelerde Kandil'deki örgüt karargâhına gizli özel kuryelik yaptığı, örgüt içi yazışmaların yapıldığı kriptolu notları taşıdığı belirtildi.

"Şehitler komitesi" sorumluluğu Yasin Bulut'un operasyonlarda öldürülen teröristlerin sicil bilgilerini tuttuğu, terörist cenazeleri için törenler organize ettiği, Mahmur Kampındaki sözde “Şehitler komitesi” sorumluluğu yaptığı ve öldürülen teröristlerin ailelerine bilgi verdiği kaydedildi. Teröristbaşı Kalkan ile fotoğrafı çıktı Sivil siyasetçi denilen Yasin Bulut'un Kandil'deki Levce Kampında terörist elebaşlarından Duran Kalkan ile çekilmiş terörist kıyafetli fotoğrafları da ortaya çıktı. Terörist Bulut'un, yine Mahmur Kampında öldürülen bir terörist için düzenlenen cenaze töreninde en ön sırada yer aldığı görülüyor.

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim olan terörist A.Ş. de öldürülen Bulut'un terör örgütünün sözde Şehitler Komitesi sorumluluğunu yaptığını, uzun zamandan beri Irak'ın Mahmur Kampında barındığı, burada gelen bilgi, belge ve notları elden Kandil'e taşıyan özel bir kurye olduğunu anlattığı öğrenildi.