AK Partili Veysel Eroğlu: Eskiden Antalya’ya gelirken içimiz dışına çıkardı

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Antalya’ya 11 milyar TL'ye yakın yatırım yaptık. Antalya kendi haline terk edilmişti. Hükümetimiz buraya tarihin en büyük yatırımlarını yaptı. Bakın yollar Afyon kaymağı gibi oldu. Eskiden Antalya’ya gelirken içimiz dışına çıkardı” dedi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Antalya’ya geldi. İlk olarak Antalya Valisi Ersin Yazıcı’yı ziyaret eden Eroğlu, ardından AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş’ı ziyaret etti.

Burada açıklamalarda bulunan Eroğlu, “Burada muhteşem hizmetler yaptık. Antalya bugün bu noktaya geldiyse bu takiple oluyor. Cumhurbaşkanımız benim dönemimde bakanlara Antalya için ne gerekiyorsa yapın diye talimat verdi. Antalya yatırıma muhtaçtı, su problemi vardı, yol yoktu. Mavi bayrak diye bir şey söz konusu değildi. Bakın yollar Afyon kaymağı gibi oldu. Eskiden Antalya’ya gelirken içimiz dışına çıkardı. Havalimanı dünyanın en muhteşem havalimanı oldu. Eğitimde çağ atladı. Okullar yenilendi” diye konuştu.

"Antalya’ya 11 milyar TL'ye yakın yatırım yaptık"

Antalya’nın altyapı anlamında da büyük eserler aldığını belirten Eroğlu, “Dünyada en çok mavi bayraklı sahil burada. Antalya hem turizm açısından hem tabiat ve tarım açısından çok önemlidir. Antalya tüm dünyayı besliyor. Antalya’da büyük bir kalkınma hamlesi oldu. Ben ilk stajımı burada yaptım. Antalya’ya 11 milyar TL'ye yakın yatırım yaptık. Antalya kendi haline terk edilmişti. Hükümetimiz buraya tarihin en büyük yatırımlarını yaptı. Sulamalarda çok önemli aşamalar kaydettik. Şu anda teknik olarak eksiklik yok. Daha da yapılacak şeyler var. Bana Gazipaşalı Veysel hoca diyorlar. Buradan Gazipaşa’ya da gideceğim. Gazipaşa güzel bir diyar. Gazipaşa’dan belki doğalgaz ve petrol fışkıracak” dedi.

"Antalya tarımın ve turizmin başkentidir"

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ise, “Ziyaretiniz bizi onurlandırdı. Antalya için isminiz ve kıymetiniz başka. Gittiğimiz her köyde sizin yapmış olduğunuz eserler var. Hem hemşerilerimiz sizi ismen biliyorlar hem de oralara dokunduğunuz için. Antalya'mıza yaptığınız hizmetler için çok teşekkür ediyorum. Biz 20 yıldır iktidardayız; bizim sizden öğrendiğimiz eser siyasetidir. Antalya tarımın ve turizmin başkentidir. Tarım için de bugün her köşesinde tarım yapılıyor. Bugün muz serası ve örtü altı seracılık arttıysa bunların altyapısında AK Parti hükümetleri vardır. Bu anlamda ben size yürekten teşekkür ediyorum. Gittiğimiz her yerde sizin adınız geçiyor” şeklinde konuştu.