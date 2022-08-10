PMYO sonuçları 2022 nereden açıklanır Polis Akademisi sonuçlarına nasıl bakılır?

Binlerce polis adayının merakla beklediği Polis Akademisi polislik başvuruları 5 Ağustos'ta tamamlandı. Şimdi gözler Polis Akademisi 2022 PMYO sonuçlarında. PMYO daha önce 2500 polis alımı yapacağını ilanla duyurmuş ve başvuruları almıştı. Peki PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak , PMYO 2022 sınavları ne zaman yapılacak?

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Polislik alımı başvurularının tamamlanmasıyla birlikte gözler başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Polis Akademisi ön başvuru sonuçlarını açıkladı. Adaylar bir yandan PMYO başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını araştırırken diğer yandan polislik sınavının ne zaman ve nasıl yapılacağına ilişkin sorgulamalar yapıyor.

PMYO ÖN BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2022 PMYO sınav tarihleri ne zaman yapılacak:

Sınavlar ve değerlendirme; Fiziksel Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır.

Başvuruların tamamlanmasının ardından ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakatların tarihleri ilerleyen günlerde açıklanacak. İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların şahsen başvuruları (evrak teslimi) ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı yapılacak.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır. Ancak 2022-2023 PMYO 2500 polis alımı sınav tarihleri ve başvuru sonuçları hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

PMYO sınavları nasıl olacak:

Adaylar PMYO sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Sınavlar ve değerlendirme; Fiziksel Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır. İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların şahsen başvuruları (evrak teslimi) ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı yapılacaktır. Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hükme göre ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı komisyonlarının kararları kesindir, itiraz edilemez.