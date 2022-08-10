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Erdoğan o marketlere talimatı verdi fiyat indirimi yapılacak ürünler belli oldu

Erdoğan o marketlere talimatı verdi fiyat indirimi yapılacak ürünler belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerle ilgili talimat verdi. Erdoğan, 'Fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin' dedi. Et, süt, yumurta, yağ, şeker gibi ürünlerde indirim yapılması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün toplanan AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında parti kurmaylarına seçime ve ekonomiye yönelik talimatlar verdi.

 Marketlerinin kar amaçlı kurulmadığının altını çizen Erdoğan, "Fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin" dedi.

Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye dana eti için de talimatı verdi. Peki hangi ürünlerde fiyatlar düşecek? CNN Türk Muhabir Melike Görür detaylarını anlattı:

"Tarım Kredi marketlerinde dana etinde indirim bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti. Konu AK Parti Merkez Karar ve Yönetim toplantısında gelmişti. Erdoğan kar amacının güdülmediğini söyledi ve ‘indirime gidin vatandaş ucuza alabilsin’ dedi.

Dana etine indirim için çalışma başlatıldı
Vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğinin de altını çizmişti Erdoğan, talimatının verilmesiyle çalışmalar başladı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci dana etine indirim getirilmesi için çalışma başlattı. Geçtiğimiz hafta kuzu etine yüzde 25 indirim olmuştu. Buna göre fiyatlarda gövde kuzu 129 liradan 98 liraya düşmüştü. Kuzu pirzola 181 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114 liradan 86 liraya düşmüştü. Şimdi gündemde büyükbaş hayvanlar var.

Hangi ürünlerin fiyatı düşecek?
Dana etinde yüzde 25 oranında indirim gelmesi bekleniyor. Sonrasında ise temel gıda ürünlerine indirim yapılması bekleniyor. Et, süt, yumurta, yağ, şeker gibi ürünlerde indirim yapılması bekleniyor. Amaç diğer marketlerdeki fahiş fiyatların azaltılması, böylece vatandaşın daha uygun fiyatlı ürünleri alabilmesi sağlanacak.

Kuzu etinden sonra şimdi sıra dana etinde ardından temel gıda ürünlerine indirim gelmesi bekleniyor. Tarım Kredi Kooperatifleri’nde indirimli olarak satılması için çalışmalar devam ediyor."

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