Sevilla'dan Galatasaraylı Nelsson için yeni teklif Nelsson gitmek istiyor

Nelsson ile ilgili teklifleri Galatasaray tarafından reddedilen Sevilla, yeni bir teklifle Sarı-kırmızılı takımın kapısını çaldı.

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Galatasaray'da geçen sezon Marcao ile iyi bir ikili oluşturan ve takımın vazgeçilmezlerinden olan Victor Nelsson'a Sevilla'nın ilgisi bitmek bilmiyor.

Bonuslar dahilo 15 milyon euro karşılığında Marcao'yu Transfer eden Seville, şimdi de Danimarkalı stoper için ısrarını sürdürüyor. Önceki tekliflerinde Galatasaray'dan ret yanıtı alan Sevilla, yeni bir teklifle Sarı-kırmızılı kulübün kapısını çaldı.

25 yaşındaki stoper için son olarak 12+2 milyon euroluk teklifte bulunan Sevilla Galatasaray'ı ikna edemedi.

Galatasaray 25 milyon euro istiyor

Sevilla'nın 8, 10 ve 12+2 milyon euroluk tekliflerini reddeden Galatasaray, Danimarkalı stoperi için sözleşmesinde yer alan fesih bedelinden aşağı inmek istemiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, bu bedelin dışında masaya oturmayı reddediyor.

Gitmek istediğini söyledi

Bir süredir İstanbul'da olan Nelsson'un menajeri, Sevilla ile Galatasaray arasındaki görüşmeleri yürütüyor. Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur, Danimarkalı oyuncunun takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.

Nelsson'la görüştüğünü ve oyuncunun hayalleri olduğunu belirtip ayrılmak istediğini söyleyen Timur, "Nelsson'la ilgili teklifler var. Dün benle de görüştü. Hayalleri olduğunu ve gitmek istediğini söyledi. Bizim de hayallerimizin olduğunu söyledim. Kalmasını istiyoruz ama B planımız da hazır." diye konuştu.

Çarşamba gününe kadar bitirmek istiyor

Sevilla sportif direktörü Monchi'nin Nelsson transferini Çarşamba günü bitirmeyi planladığı iddia ediliyor ancak Galatasaray'ın kararlı duruşu sonrası La Liga ekibinin teklif yükseltmesi gerekecek.

Marcao yalanladı

Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao'nun eski takım arkadaşı Nelsson'u arayıp Sevilla'ya çağırdığı iddiası üzerine bir paylaşım yapan Marcao, 'Yalan haber' ifadesini kullandı.