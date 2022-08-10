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ABD'de ikinci şok! Donald Trump'ın evine baskından sonra Cumhuriyetçi Senatörün telefonuna el kondu

ABD'de ikinci şok! Donald Trump'ın evine baskından sonra Cumhuriyetçi Senatörün telefonuna el kondu

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Florida'daki Mar-A-Lago malikanesinin dün Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarınca basılmasının ardından Pensilvanya temsilcisi Cumhuriyetçi Kongre üyesi Scott Perry'nin telefonuna el konulduğu bildirildi.

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ABD'de 'gizli belge' skandalı giderek büyüyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Florida'daki Mar-A-Lago malikanesinin dün Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarınca basılmasının ardından Pensilvanya temsilcisi Cumhuriyetçi Kongre üyesi Scott Perry'nin telefonuna el konulduğu bildirildi.

CBS News kanalına açıklamalarda bulunan Perry, "Bu sabah ailemle yolculuk yaparken üç FBI ajanı cep telefonuma el koydu." dedi. FBI ajanlarının avukatıyla iletişime geçmek için teşebbüste bulunmadığını kaydeden Perry, telefonuna el konulmasına şaşırmadığını ancak öfkelendiğini söyledi. Perry "Bu tür muz cumhuriyeti taktikleri her vatandaşı ilgilendirmeli." ifadesini kullandı.

Trump'ın evine yapılan FBI baskını
Trump, yaptığı yazılı açıklamada, Florida'daki malikanesinin dün sabah FBI ajanları tarafından arandığını duyurmuştu.

Eski ABD Başkanı açıklamasında "Florida, Palm Beach'teki güzel evim Mar-A-Lago şu anda kuşatma altında, büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi. Bu milletimiz için karanlık bir zamandır. Daha önce hiçbir ABD başkanının başına böyle bir şey gelmedi." ifadesini kullandı.

ABD basınına yansıyan haberlerde, FBI aramasının, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki konutuna gizli kayıtları götürüp götürmediğine ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili olduğu bildirilmişti.

Adalet Bakanlığının, Trump'ın Beyaz Saray'dan taşınırken Mar-A-Lago'ya götürdüğü ve bu yılın başlarında Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi tarafından geri alınan 15 kutu belgenin içinden çıkan gizli kayıtları araştırdığı aktarılmıştı.

ABD'de federal yasalara göre gizli devlet belgelerinin kanunla belirlenmiş yerlerden çıkarılmaması gerekiyor.

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