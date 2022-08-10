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İran açıkladı: 62 kişi kolera hastalığına yakalandı

İran açıkladı: 62 kişi kolera hastalığına yakalandı

İRAN'da 62 kişinin kolera hastalığına yakalandığı bildirildi. Vakaların neredeyse tamamı Kirmanşah, Kürdistan ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde ortaya çıkarken, hastaların yarısının yakın zaman önce komşu ülkelere seyahatten döndüğü aktarıldı.

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İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulubüne (YJC) konuşan Sağlık Bakanlığı Gıda ve Su Yoluyla Bulaşan Hastalıklar Dairesi Başkanı Meryem Mesudifer, şu ana kadar İran genelinde 62 kişide kolera tespit edildiğini söyledi.

Vakaların neredeyse tamamının ülkenin batısındaki Kirmanşah, Kürdistan ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde görüldüğünü aktaran Mesudifer, hastaların yarısının yakında komşu ülkelere seyahatten döndüğünü belirtti.

Mesudifer, ülkede şu ana kadar kolera hastalığından can kaybı olmadığını kaydetti.

Son dönemde Irak'ın kuzeyindeki Erbil, Süleymaniye ve Kerkük kentlerinde kolera vakalarına rastlanmış, 21 Haziran'da Kerkük'te bir kişinin bu hastalıktan hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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