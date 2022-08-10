Trendyol Emlak askıya alındı

E-ticaret platformu Trendyol, bir süre önce duyurduğu Trendyol Emlak girişimini süresiz olarak askıya aldığını duyurdu.

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Trendyol'dan platforma üye olmak isteyen ve emlak dükkanı açmak için başvuranlara yapılan açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan 7 Temmuz 2022 tarihli yeni e-ticaret kanunu sonrası pazarlama yatırımlarının ve indirimlerin önemli ölçüde azaltılması gerekeceğine dikkat çekilirken, oluşacak piyasa yapısında Trendyol Emlak girişimine devam etmenin mümkün olmadığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada, "Trendyol olarak, hizmetlerimizi çeşitlendirmek suretiyle ülkemiz e-ticaret sektörünün gelişimine katkı sunmak ve online emlak sektöründeki rekabeti ve canlılığı artırmak hedefiyle bir süre önce Trendyol Emlak girişimimizle ilgili alt yapı çalışmalarını başlattık. Güçlü teknolojik altyapımız ve e-ticaret alanındaki tecrübemizle online emlak sektörünü ileriye taşıyacak örnek uygulamalarla devreye almaya hazırlandığımız bu yeni iş kolu konusunda, emlak sektöründeki paydaşlarımızı da bilgilendirmiş ve yoğun bir ilgiyle karşılaşmıştık. Bununla birlikte, 7 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan ve Ticaret Bakanlığımız tarafından uygulanacak yeni e-ticaret kanununa uyum sürecinde iş stratejilerimizi ve odak alanlarımızı gözden geçirmemiz gerekmektedir. Yeni kanun,Trendyol platformu üzerinden ya da bağlantılı bir şekilde ilan hizmetleri sunumuna izin vermemektedir. Kanuna uyum amacıyla pazarlama yatırımlarımızı ve indirimlerimizi de önemli ölçüde azaltmamız gerekecektir. Oluşacak yeni piyasa yapısında Trendyol Emlak girişimimize devam etmemiz ne yazık ki mümkün değildir. Bu sebeple, online emlak sektöründeki rekabeti alıcılar ve emlakcilar lehine canlandıracağına inandığımız emlak sektörü yatırımımızı süresiz olarak askıya almış bulunuyoruz." denildi