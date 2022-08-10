Rekor üstüne rekor kırıyor! Fiyatı altının iki katına çıktı... Türkiye toplamaya başladı bile!

Altın ve gümüş derken, Türkiye şimdi de platin metali toplamaya başladı. Fiyatı altının iki katı olan ve özellikleri bakımından 'krallara layık tek metal' olarak söz edilen platin tüm zamanların rekorunu kırdı.

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Türkiye'nin temmuz ayında altın ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1423,1 artışla 22 bin 375 kg oldu. 2021 yılının aynı ayında ithalat bin 469 kg seviyesinde bulunuyordu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre aynı ayda gümüş ithalatı 92 bin 259 kg oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 36 bin 208 kg seviyesindeydi.

Böylece altın ithalatı 2020 yılı Aralık ayından, gümüş ithalatı 2020 yılı Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.

Platin ithalatı rekor kırdı

Öte yandan temmuz ayında 33,98 kg platin ithalatı yapıldı. Böylece verilerin tutulmaya başlandığı 2005 yılından bu yana en yüksek ithalat rakamına ulaşıldı.

Yılın ilk 7 ayında ise ithalat 74,96 kg seviyesine ulaştı. Bu rakam tüm zamanların yıllık değerinin de üzerinde oldu. Geçen yılın tamamında 71,68 kg platin ithalatı gerçekleştirilmişti.

Değerli metaller arasında bulunan platin, bir dönem en değerli metal olarak anıldı. 18. yüzyılda platinin az bulunuşu değerini katladı ve Kral 15. Louis bir sözünde, 'krallara layık tek metal' diyerek değerinin altını çizdi.